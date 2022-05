Lovecraft’s Untold Stories 2 – Veröffentlichung erst später diesen Jahres

Eigentlich sollte „Lovecraft’s Untold Stories 2“ bereits letztes Jahr in die Early Access-Phase gehen. Nachdem daraus nichts wurde, sollte die Veröffentlichung nächste Woche erfolgen. Vor kurzem teilten 1C Entertainment und LLC Blini Games mit, dass der Release jetzt später 2022 via Steam, EGS und GOG erfolgen soll. Einen genauen Release-Termin gibt es nicht. Der Release-Termin im unten zu findenden Trailer ist damit nicht mehr aktuell.

In dem Sequel setzen die Entwickler nicht mehr auf Pixel-Grafiken, sondern auf einen Comic-Look. Auch in Sachen Features soll das Action-RPG mit rogue-like Elementen aufgebohrt werden. So wird ein Crafting-System den Einzug in das Spiel finden, mit dem ihr Waffen und verschiedene Ausrüstungen erschaffen könnt. Das Action-RPG bietet zudem sechs spielbare Charaktere mit denen ihr euch in die prozedural generierten Umgebungen begeben könnt und gegen das Unbekannte kämpft.

Quelle: Pressemitteilung