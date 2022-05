Der Herr der Ringe: Gollum – Release-Termin und neuer Trailer

2020 wurde das Stealth-Action-Adventure „Der Herr der Ringe: Gollum“ offiziell für PC und Konsolen angekündigt. Jetzt gaben Entwickler Daedalic Entertainment und NACON den Release-Termin bekannt. So erscheint das Spiel am 1. September 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Eine Nintendo Switch-Version soll später im Jahr 2022 folgen.

„Der Herr der Ringe: Gollum“ basiert natürlich auf der „Herr der Ringe“-Trilogie von J.R.R. Tolkien und lässt die Spieler in die Rolle von Gollum schlüpfen. Er ist auf der Suche nach seinem Schatz und muss dafür das Nebelgebirge verlassen. Um die Gefahren zu überleben, die ihn auf seiner Reise von Barad-dûr in den Düsterwald erwarten, muss Gollum schleichen, klettern und von all seinem Scharfsinn Gebrauch machen. Auch sein Hobbit-Alter-Ego Sméagol ist mit von der Partie: Es liegt an den Spielern, ob sie in verzwickten Situationen lieber dem hinterlistigen Gollum oder dem freundlicheren Sméagol die Kontrolle überlassen.

