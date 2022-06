Fabular: Once Upon a Spacetime – Early Access-Phase angekündigt

„Fabular: One Upon a Spacetime“ ist ein Techno-Fantasy-Roguelike, das derzeit von Entwicklerstudio Spiritus Games entwickelt wird. Zusammen mit Publisher Prismatika möchten die Entwickler das Spiel dieses Jahr in die Early Access-Phase auf PC schicken. Die Vollversion (Version 1.0) soll zudem auch für Konsolen erscheinen. PC-Spieler können bereits eine Demo-Version ausprobieren, die im Rahmen des Steam Next Fest spielbar wird.

In der Geschichte des Spiels wird die Sonne von den sogenannten Void Lords gestohlen. In der Rolle des letzten Adligen, deine Brüder sind in die Tiefen des Weltalls verschwunden und der König wird immer älter und zerbrechlicher, liegt das Schicksal des Königreichs auf deinen Schultern und Klinge.

Der unten zu findende Trailer liefert einen ersten Eindruck von dem Gameplay und der Kombination aus Pixelkunst du handgezeichneten Illustrationen. Das Universum des Spiels wird prozedural generiert sein. Weitere Informationen liefert die Webseite von „Fabular: Once Upon a Spacetime“ (siehe hier). Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung