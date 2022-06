Marvel’s Midnight Suns – Release und Trailer

2K Games, Marvel Entertainment und Firaxis Games präsentierten heute nicht nur einen neuen Trailer zum kommenden Spiel „Marvel’s Midnight Suns“, sondern gaben auch bekannt, dass das Spiel im Oktober 2022 erscheinen wird.

In der Geschichte von „Marvel’s Midnight Suns“ hat die ruchlose Macht, die als Hydra bekannt ist, durch eine dunkle Verbindung von Magie und Wissenschaft Lilith, die Mutter der Dämonen, aus ihrem jahrhundertelangen Schlummer erweckt. Lilith wird vor nichts zurückschrecken, um eine uralte Prophezeiung zu erfüllen und ihren teuflischen Meister Chthon zu beschwören.

Die Avengers, die an den Rand des Abgrunds gedrängt wurden, versuchen verzweifelt, Feuer mit Höllenfeuer zu bekämpfen. Sie nehmen die Hilfe der Midnight Suns – Nico Minoru, Blade, Magik und Ghost Rider – in Anspruch: junge Helden mit Kräften, die tief im Übernatürlichen verwurzelt sind und die Erfüllung der Prophezeiung verhindern sollen. Gemeinsam erwecken sie Hunter zum Leben. Hunter ist Liliths verstoßenes Kind und hat sie als einziges jemals besiegt.

„Wir freuen uns sehr darauf, die Spielerinnen und Spieler auf die dunklere übernatürliche Seite von Marvel einzuladen“, erklärt Bill Rosemann, Vice President und Creative Director bei Marvel Games. „Mit Marvel’s Midnight Suns haben unsere Freunde von Firaxis und 2K ein einzigartiges und absolut authentisches Marvel-Erlebnis geschaffen, in das die Fans ab Oktober eintauchen können.“

„Die Fans wollten unbedingt wissen, wie es mit Marvel’s Midnight Suns weitergeht“, so Jake Solomon, Creative Director bei Firaxis Games. „Es ist uns eine Ehre, den Marvel-Fans derart viele neue Helden und Schurken zu bieten, und wir können es kaum erwarten, unsere Taktikfans in Marvel’s Midnight Suns entdecken zu lassen, wie es sich als Superheld*in kämpft!“

„Marvel’s Midnight Suns“ erscheint am 07. Oktober 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC via Steam und den Epic Games Store.

Standard Edition 59,99 Euro (UVP) PC, Xbox One, PS4

Enhanced Edition 69,99 Euro (UVP) Xbox Series X/S, PS5 Optimiert für Next-Gen-Konsolen 5 kosmetische Premium-Skins

Digital+ Edition 79,99 Euro (UVP) PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen Enhanced Edition für PS5 und Xbox Series X/S 11 kosmetische Premium-Skins

Legendary Edition 99,99 Euro (UVP) PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen 23 kosmetische Premium-Skins Zugang zum Season Pass



Quelle: 2K Games