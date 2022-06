Cult of the Lamb erhält einen Release-Termin

Devolver Digital und Entwicklerstudio Massive Monster veröffentlichen „Cult of the Lamb“ im August. Wer das Spiel vor dem Kauf testen möchte, der darf sich eine Demoversion herunterladen, die in der Nacht veröffentlicht wurde. Veröffentlicht wurde die Demo jedoch nur für den PC über Valves Distributionsplattform Steam.

In „Cult of the Lamb“ schlüpft ihr in die Rolle eines besessenen Lamms, das von einem ominösen Fremden vor der Vernichtung gerettet wurde. Das Ziel ist es, eure Schuld zurückzahlen, indem ihr in seinem Namen eine treue Anhängerschaft aufbaut. So müssen nicht nur Materialien zur Errichtung der Gebäude gesammelt werden, sondern auch Dungeons durchkämmt werden, wo verschiedene Gegner auf euch warten.

Am 11. August 2022 erscheint „Cult of the Lamb“ für PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch.