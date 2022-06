Scorn – Gameplay und Release-Termin

In SCORN erwarten euch nicht nur Rätsel und diverse Schießereien, sondern auch verstörende Umgebungen, die euch das Fürchten lehren sollen. Dabei erinnern die in Handarbeit erstellten Umgebungen an die Werke des Künstlers H.R. Giger.

Seit einigen Jahren arbeiten die Entwickler von Ebb Software mittlerweile an dem First-Person-Horrorspiel „Scorn“. Nach der Ankündigung im Jahre 2016 folgte im Jahr darauf eine Kickstarter-Kampagne, die erfolgreich verlief. Im Jahr 2020 folgte die Ankündigung, dass das Spiel nicht nur für den PC, sondern auch exklusiv für die Xbox Series X erscheinen wird. Im vergangenen Jahr teilten die Macher mit, dass der Release 2022 stattfinden wird.

So ist es nun auch, wie ein aktueller Trailer bestätigt. Am 21. Oktober 2022 erscheint das Spiel für den PC und für die Xbox Series X|S. Des Weiteren präsentiert der Trailer neues und düsteres Gameplay.