Flintlock: The Siege of Dawn – Erster Gameplay-Trailer

Publisher Kepler Interactive und Entwickler A44 Games präsentierten jetzt den ersten Gameplay-Trailer von „Flintlock: The Siege of Dawn“. Das Action-RPG befindet sich derzeit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (Steam und EGS) in Entwicklung. Der Release soll 2023 erfolgen.

In dem Spiel soll euch eine offene Welt erwarten, wo das Tor zum Jenseits geöffnet wurde, wodurch die untote Armee des alten Gottes entkommen konnte. Die Sterblichen stehen am Rande der Ausrottung. Als Spieler schließt ihr euch dem letzten Widerstand der Menschheit an und übt mit Schießpulver und Magie Rache.

Die Webseite von „Flintlock: The Siege of Dawn“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Xbox