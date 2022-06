Ereban: Shadow Legacy – Stealth-Plattformer enthüllt

Am Wochenende haben Raw Fury und Baby Robot Games den fast-paced und story-getriebenen Stealth-Plattformer „Ereban: Shadow Legacy“ präsentiert. Das Spiel soll nächstes Jahr für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Am Veröffentlichungstag wird es auch via PC und Xbox Game pass verfügbar werden.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Ayana, die letzte Nachfahrin der Ereban. Sie versucht herauszufinden, was ihrem Volk widerfahren ist. Dafür erkundet sie die Ruinen ausgestorbener Städte, infiltriert Anlagen und nutzt mystische Schattenkräften sowie hoch entwickelten Gadgets, um Gegner zu überwinden. Es gilt abzuwägen, ob ihr Gegnern ausweicht oder sie tötet, während ihr euch in einer Kombination aus Schleichen und Verstecken durch die Schatten der sterbenden Welt bewegt.

Die Webseite von „Ereban: Shadow Legacy“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung