Way of the Hunter – Die Jagdsimulation erscheint im August

THQ Nordic und Entwickler Nine Rocks Games veröffentlichen die Jagdsimulation namens „Way of the Hunter“ im August. Des Weiteren wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der nicht nur den Release-Termin enthüllt, sondern auch die weitläufige Welt zeigt.

In „Way of the Hunter“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines visierten Jägers, der kürzlich das Jagdrevier seines Großvaters übernommen hat. Jetzt hat er die Aufgabe, das kleine traditionsreiche Familienunternehmen weiterzuführen, was auf den Verkauf von qualitativ hochwertigem Wildfleisch spezialisiert ist. Die Welt besitzt laut den Machern eine Fläche von rund 140 km² sowie ein simuliertes Ökosystem. Auch ein kooperativer Mehrspielermodus steht zum Release parat.

Das Spiel erscheint in zwei Versionen, wie THQ Nordic mitteilte. Neben der Standardedition steht die sogenannte „Elite-Edition“ zum Kauf bereit. Diese Version enthält neben den Spiel den Season Pass, der zwei neue Gebiete enthält, die nach der Veröffentlichung des Spiels erscheinen. Die Vorbesteller des Spiels erhalten zudem das „Hunter’s Pack“ mit drei kosmetischen Ingame-Objekten: Die gravierte Schrotflinte, eine spezielle Lackierung für das Fahrzeug und eine hölzerne Tierstatue.

„Way of the Hunter“ erscheint am 16. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.