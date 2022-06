NieR: Automata erscheint im Oktober für die Nintendo Switch

Nach mehr als 6,5 Millionen verkauften Einheiten und fünf Jahre nach dem Release des Action-Rollenspiels „NieR: Automata“, kündigte Square Enix eine Nintendo Switch-Version an, die im Oktober 2022 das Licht der Welt erblicken wird. Das Spiel erscheint dabei als „The End of YoRHa Edition“, die den DLC namens „3C3C1D119440927“ DLC, der drei schwierige Kampfherausforderungen sowie zusätzliche Outfits bietet.

Des Weiteren wird zur Veröffentlichung der Nintendo Switch-Version ein weiterer DLC erscheinen, der das Spiel mit weiteren Outfits und Accessoires erweitert. Er enthält zudem zwei Pod-Skins, die auf Charakteren aus „NieR Re[in]carnation“ basieren. Der DLC ist laut Square Enix kostenlos.

In „NieR: Automata“ greifen Eindringlinge aus einer anderen Welt ohne Vorwarnung an und entfesseln ihre Waffen: Maschinen. Angesichts dieser unüberwindlichen Bedrohung wird die Menschheit von der Erde vertrieben und sucht Zuflucht auf dem Mond. Die Menschen entwickeln eine Armee aus Android-Soldaten, in dem Bestreben, sich zur Wehr zur setzen, aber alles, was sie erreichen, ist nur eine Verlangsamung des Vormarsches der Maschinen. Um den Stillstand zu beenden, setzt der Widerstand eine neue Einheit der Android-Infanterie ein: YoRHa. In der verlassenen Ödnis wütet der Krieg zwischen Maschinen und Androiden weiter. Ein Krieg, der bald die lang vergessene Wahrheit dieser Welt enthüllen wird.

Die Nintendo Switch-Version des Spiels erscheint nicht nur als digitale Version, sondern auch im Einzelhandel. Die Einzelhandelsversion bietet ein symbolisches Cover von Charakterdesigner Akihiko Yoshida sowie ein Wendecover für die Box mit der Figur A2, entworfen von Concept Artist Kazuma Koda. „NieR: Automata“ erscheint am 06. Oktober 2022 für die Nintendo Switch.

