NBA 2K23 – Michael Jordan als Cover-Star zurück

Im September 2022 werden 2K und Visual Concepts „NBA 2K23“, den neusten Teil der Basketball-Videospielreihe, veröffentlichen. Das Spiel wird unter anderem als Michael Jordan Edition sowie als Championship Edition erscheinen. Beide Edition werden niemand geringeres als den 14-fachen NBA All-Star, fünffachen Kia NBA Most Valuable Player, sechsfachen NBA World Champion und Naismith Memorial Basketball Hall of Famer Michael Jordan als Cover haben.

„Nachdem er die 23 zur Nummer mit dem höchsten Wiedererkennungswert im Sport machte, ist es nur passend, dass wir bei NBA 2K23 eine Michael Jordan Edition bringen“, so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy für NBA 2K. „Außerdem sind wir stolz darauf, mit der NBA 2K23 Championship Edition eine brandneue Premium-Edition des Spiels einzuführen, denn kein anderer Spieler verkörpert den Begriff ‚Champion‘ so sehr wie Jordan. Mit dieser limitierten Edition haben Spieler*innen auch die Gelegenheit, sich über das 12-Monats-Abo des darin enthaltenen NBA League Passes die Action über die gesamte Saison hinweg zu sichern. Wir freuen uns schon darauf, dieses Spiel mit der Community zu feiern, wenn es am 9. September erscheint.“

Michael Jordan kehrt nicht nur auf die Cover von „NBA 2K23“ zurück, in diesem Jahr kommt auch die „Jordan Challenge“ zurück, in der die Spieler dazu aufgefordert werden, 15 legendäre Momente aus Jordans glorreicher Karriere neu zu erleben. Alle zehn Original-Challenges aus NBA 2K11 wurden für ihre Rückkehr in diesem Jahr von Grund auf neu aufgebaut. Dazu gibt es fünf neue legendäre Jordan-Momente für eine komplett neue Generation an Spielern.

Die „Jordan Challenge“ hebt auch eine Reihe fesselnder Leistungen in Jordans Basketballkarriere im College, in der NBA und beim Team USA Basketball hervor, die die Spieler in den 15 Herausforderungen und Video-Vignetten erleben können. Letztere sind mit Kommentaren einer Reihe von NBA-Berühmtheiten, Jordans Teamkollegen, Gegnern und anderen Persönlichkeiten aus dem Sport versehen, die ihn live miterlebt haben und so sein Vermächtnis einer jüngeren Generation von NBA-Fans näherbringen können.

„NBA 2K23“ soll am 9. September 2022 für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen. Die digitale Championship Edition ist nur per Vorbestellung erhältlich. Die physische Championship Edition wird in ausgewählten Regionen bei ausgewählten Händlern verfügbar sein, solange der Vorrat reicht. Vorbesteller erhalten garantiert eine Ausgabe (nicht für Nintendo Switch erhältlich).

Der NBA League Pass-Code wird am oder um den 27. September 2022 geliefert und muss bis zum 31. Dezember 2022 eingelöst werden. Der NBA League Pass gilt für 12 Monate ab Einlösung und verlängert sich automatisch monatlich zur dann aktuellen UVP für den NBA League Pass in der jeweiligen Region, sofern er nicht vor dem Verlängerungsdatum gekündigt wird.

Quelle: Pressemitteilung