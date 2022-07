XEL – Launch-Trailer zum PC- und Switch-Release

Am Donnerstag erscheint das Sci-Fi Action-Adventure „XEL“ für PC und Nintendo Switch. Assemble Entertainment und Entwicklerstudio TinyRoar wollen die Version für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 noch dieses Jahr veröffentlichen.

Das Spiel ist unter anderem in einer für Assemble typischen „Save the World“-Edition für 24,99 Euro (UVP) erhältlich. Diese enthält neben „XEL“ auch einen digitalen Comic, kreiert von Marvin Clifford, den offiziellen Soundtrack sowie ein digitales Artbook. Assemble Entertainment spendet 10% des Erlöses jeder verkauften „Save the World“-Edition an SeaWatch. Die Webseite von SeaWatch findet ihr hier: KLICK!

Das Action-Adventure wird aus der Top-Down Perspektive gespielt. Die Protagonistin Reid versucht, ihre rätselhafte Vergangenheit aufzudecken und sammelt unterwegs Gadgets, um herausfordernde Dungeons zu meistern und knifflige Rätsel zu lösen. Zu den Gadgets von Reid gehören beispielsweise ihr leuchtendes Schwert, ein Schild, eine Elektro-Falle, ein Flammenwerfer und ein Greifhaken.

Hier findet ihr die Demo auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung