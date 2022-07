Way of the Hunter – Neue Trailer zeigen Tierwelt und Ausrüstung von Steyr Arms

Erst im April kündigten THQ Nordic und Entwickler Nine Rocks Games die Jagdsimulation „Way of the Hunter“ an (siehe hier). Jetzt folgten gleich zwei neue Trailer, die mehr von der Tierwelt Transsylvaniens und Waffen des offiziellen Lizenzpartners Steyr Arms zeigen.

Die malerische Region Transsylvanien in „Way of the Hunter“ Jäger dazu ein, saftige Weiden, dichte Wälder und schroffe Berge zu erkunden. Wo Gämsen zerklüftete Gipfel erobern und graue Wölfe durch das geheimnisvolle „Schattenland“ streifen, durchstreifen Wildschweine und Mufflons das Herz dieser historischen europäischen Landschaft.

Tretet bei der Jagd auf Hasen und Fasane gegen Rotfüchse an oder sucht auf 144 Quadratkilometern nach verschiedenen Hirscharten. Für die richtige Ausrüstung sorgt unter anderem eine Partnerschaft mit dem österreichischen Waffenproduzenten Steyr Arms. Damit erwarten die digitalen Jäger offiziell lizensierte Gewehre.

„Way of the Hunter“ erscheint am 16. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Quelle: Pressemitteilung