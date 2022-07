No More Heroes 3 erscheint im Oktober für weitere Plattformen

Das von Grasshopper Manufacture entwickelte „No More Heroes 3“ erschien im Jahre 2021 für die Nintendo Switch. Wie die Publisher XSEED Games und Marvelous Europe heute bekannt gaben, wird das Spiel im Oktober für Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S erscheinen.

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdowner nach Santa Destroy zurück und muss feststellen, dass eine künstliche Inselstadt auf dem Meer treibt und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt schwebt. Im dritten Teil der „No More Heroes“-Serie muss Travis gegen intergalaktische Superhelden antreten.

Die Konsolen werden am 14. Oktober 2022 mit „No More Heroes 3“ versorgt. Die PC-Spieler dürfen bereits am 11. Oktober in die digitale Haut von Travis Touchdown schlüpfen.

Quelle: Pressemitteilung