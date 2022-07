Xenoblade Chronicles 3 – Neues Gameplay-Video veröffentlicht

Ende der nächsten Woche veröffentlicht Nintendo und das Entwicklertudio Monolith Soft das Action-RPG „Xenoblade Chronicles 3“ für die Nintendo Switch. Kurz vor der Veröffentlichung präsentiert Nintendo ein neues Video, das euch in rund acht Minuten mit neuen Details und Spielszenen versorgt. Mit dem Video erhaltet ihr einen umfangreichen Überblick über das Gameplay, die Klassen und Helden, die Kolonien und weitere Features.

In „Xenoblade Chronicles 3“ schlüpft ihr in die Rollen von Noah und Mio und geratet mitten in den Streit der beiden verfeindeten Nationen Keves und Agnus. Die Nation Keves ist in einem Land, in dem Maschinentechnologie entwickelt wurde. Seine Armeen bestehen hauptsächlich auf Kampffahrzeugen und Soldaten steuern kleinere, bemannte Waffen. Die Agnus konzentrieren sich auf Äther, eine magische Technologie. Seine Streitkräfte sind ebenfalls auf das Kämpfen mit Äther spezialisiert. Sie kämpfen mit kleinen, mobilen, autonomen Waffen mit Äther-Technologie. Die Sechs Heldinnen und Helden aus diesen Reichen erforschen eine neue Welt Aionios, die die Zukunft von „Xenoblade Chronicles“ und „Xenoblade Chronicles 2“ miteinander verbindet.

Am 29. Juni 2022 erscheint „Xenoblade Chronicles 3“ im Handel und in digitaler Form. Weitere Informationen erhaltet ihr direkt bei Nintendo oder hier bei uns.