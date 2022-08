South of the Circle – Launch-Trailer

Gestern erschien das narrative Adventure „South of the Circle“ für PC (Steam und GOG), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Spiel ist in der Antarktis im Kalten Krieg der 1960er, kurz nach der Ratifizierung des Antarktisvertrags, angesiedelt.

„Ich bin von der surrealen Schönheit der Antarktis fasziniert, besonders der Antarktis der 60er, weil es damals dort kaum Technologie gab“, meint Creative Director Luke Whittaker. „Ein Freund der Familie war damals dort und all seine Fotos waren extrem inspirierend. Er hat uns viele Geschichten erzählt, von denen einige es ins Spiel geschafft haben. Wir untersuchen in South of the Circle, was mit einem Menschen passiert, wenn er aus allen Strukturen des täglichen Lebens herausgerissen wird. Wer sind wir, wenn alle politischen und sozialen Konstrukte wegfallen? Es war eine großartige Gelegenheit, in den Geisteszustand eines Menschen einzutauchen, denn wenn man sich in einem Setting wie diesem wiederfindet, was außer der eigenen Psyche bleibt einem noch?“

Die Geschichte dreht sich um Peter, der in die eisigen, entlegenen Winkel der Antarktis geschickt wird. Dort draußen, am Scheideweg, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen, muss er nicht nur um sein Überleben kämpfen, sondern auch über sein gesamtes Leben. Er findet sich mit Entscheidungen konfrontiert, die sein Leben verändern, ist hin- und hergerissen zwischen seiner Karriere und seiner wahren Liebe und wird in den verborgenen Konflikt zwischen einander bekriegenden Militärmächten hineingezogen.

Die Webseite des Adventures gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „South of the Circle“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung