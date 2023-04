Tin Hearts – Änderung beim Release und neues Gameplay-Video

Ursprünglich haben wir berichtet, dass das Puzzle-Abenteuer „Tin Hearts“ diesen Monat für PC und Konsolen erscheinen wird. Dies hat sich jetzt geändert. Wie Publisher Wired Productions und Entwickler Rogue Sun mitteilten, erscheint das Spiel am 20. April 2023 Zeit-exklusiv für Nintendo Switch. Die Veröffentlichung für PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen wird am 16. Mai 2023 folgen. Weiterhin soll die Veröffentlichung auf PCVR, Meta Quest 2 und PSVR2 noch in diesem Jahr erfolgen.

“Wir freuen uns, eng mit Nintendo zusammenzuarbeiten, um Tin Hearts am 20. April exklusiv für die Nintendo Switch zu veröffentlichen”, so Kostas Zarifis, Managing Director bei Rogue Sun. “Nachdem wir letztes Jahr auf der gamescom den Preis für das meisterwartete Nintendo Switch Spiel gewonnen haben, wollten wir die Unterstützung aus der Nintendo-Community feiern, und diese zeitlich begrenzte, exklusive Veröffentlichung ist eine gute Möglichkeit, genau das zu tun.”

“Spiele auf den Markt zu bringen, wird immer schwieriger. Manchmal lohnt es sich, etwas Neues zu wagen“, so Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. “Bei der Liebe, die Nintendo und Nintendo-Fans gezeigt haben, ergibt es Sinn, diesen Spielern die Möglichkeit zu geben, Tin Hearts zu erleben – besonders, bevor Zelda kommt und die Führung übernimmt.”

„Tin Hearts“ wurde auf der gamescom 2022 zum meistgewünschten Nintendo-Switch-Spiel gekürt und ist ein storybasiertes Puzzle-Abenteuer mit einer Geschichte über Liebe und Kompromisse. Spieler marschieren durch mehr als 40 mit Rätseln gespickte Level, in denen sie die Zeit umkehren und die Soldaten leiten müssen. Sie schaffen neue Pfade für ihre Spielzeuge und lösen immer kompliziertere Rätsel, um die emotionale, zum Nachdenken anregende Geschichte des viktorianischen Erfinders Albert J. Butterworth zu entschlüsseln.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung