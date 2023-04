Oxenfree II: Lost Signals – Release-Termin steht fest

Entwickler Night School Studio verkündete jetzt den offiziellen Release-Termin des Mystery-Thrillers „Oxenfree II: Lost Signals“. So erscheint das Spiel am 21. Juli 2023 für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Spiel erscheint zudem als Mobile-Game auf Netflix.

„Oxenfree II: Lost Signals“ ist der Nachfolger des 2016 erschienenen Mystery-Thrillers “Oxenfree”. Die Handlung setzt fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an und nimmt Spieler mit auf ein Story-getriebenes Adventure mit neuen Charakteren und Story. Die Geschichte dreht sich dabei um Riley Poverly, einer Umweltforscherin, die in ihre Heimatstadt Camena zurückkehrt, um übernatürliche Radiofrequenzen zu überprüfen, die zu Störungen der elektrischen Geräte führen. Sie entdeckt schon bald, dass die nahegelegene Edwards Island seit langem von Geistererscheinungen geplagt wird, und wird in ein furchteinflößendes, übernatürliches Geheimnis verstrickt.

„Mit Oxenfree II: Lost Signals wollten wir auf dem aufbauen, was das erste Spiel so besonders gemacht hat und gleichzeitig eine brandneue Geschichte erzählen, in der noch mehr auf dem Spiel steht als zuvor,“ sagt Sean Krankel, Mitgründer und Studio Director bei Night School. „Dieses Spiel ist für uns ein Herzensprojekt und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie Spieler in die Rolle von Riley schlüpfen, Entscheidungen treffen, die ihr Leben verändern und übernatürliche Herausforderungen meistern, die drohen, ihre Zukunft zu zerstören.“

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung