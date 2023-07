Marvel’s Spider-Man 2 – Limiterte PS5 und ein Story-Trailer

Sony stellte am heutigen Tage eine besondere PS5-Konsole im Design von „Marvel’s Spider-Man 2“ vor. Das limitierte Bundle umfasst eine speziell gestaltete PlayStation 5-Konsole im Stil des Superhelden Spider-Man und dem außerirdischen Symbionten. Die Konsole ist in den Farben Rot und Schwarz gehalten und zeigt das Spider-Man-Logo auf der Vorder- und Rückseite der Cover.

Neben der PS5-Konsole enthält das Bundle auch einen passenden DualSense Wireless-Controller in den gleichen Farben und mit dem Spider-Man-Logo. Des Weiteren ist eine digitale Kopie von „Marvel’s Spider-Man 2“ im Bundle enthalten. Hierbei handelt es sich um einen Gutschein für die Standard-Version des Spiels.

“Das Design ist vom Symbionten im Spiel inspiriert, der die Konsole und Controller übernimmt – aber ihr könnt immer noch etwas Rot unter den Ranken sehen. Das steht für die verschiedenen Varianten, wie Spieler die Übernahme des Symbionten in Marvel’s Spider-Man 2 erleben können. Es ist ein ständiges Hin und Her im Kampf um die Überlegenheit – intern oder extern – und das Ende ist nicht sicher.“, so Jacinda Chew, Senior Art Director, Insomniac Games.

Wie Sony im PlayStation Blog weiter mitteilte, könnt ihr eure bereits gekauften Konsolen mit dem Design ausstatten. So wird der DualSense Wireless-Controller und das Cover auch einzeln angeboten. Die Vorbestellungen beginnen am 28. Juli 2023. Angeboten werden die limitierten Sammlerstücke im offiziellen PlayStation Store und bei ausgewählten Händlern.

Ein Story-Trailer

Im neuen Story-Trailer zu „Marvel’s Spider-Man 2“, den Insomniac Games ebenfalls heute veröffentlichte, werden mehrere Bösewichte gezeigt, die eine Bedrohung für Spider-Man und die Stadt New York darstellen. Auch Venom zeigt sich erstmals im Trailer. Wie Sony mitteilte, wird der Schauspieler Tony Todd (Candyman, Final Destination) dem Bösewicht Venom seine markante Stimme leihen.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 für die PlayStation 5. Weitere Informationen zu den beiden Ankündigungen erhaltet ihr im offiziellen PlayStation Blog, den ihr hinter diesem Link vorfinden könnt. Details zu den verschiedenen Edition des Spiels halten wir hier für euch bereit.

Quelle: PlayStation Blog