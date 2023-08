Hyper Light Breaker – Early Access-Phase soll 2024 starten

Das 3D-Koop-Roguelite-Abenteuer „Hyper Light Breaker“ entsteht derzeit bei dem Entwicklerstudio Heart Machine und soll in Zusammenarbeit mit Gearbox Publishing 2024 in die Early Access-Phase geschickt werden. Die Gründe für die Verzögerung des Starts und mehr spricht das Team in einem neuen Entwicklervideo an, welches ihr weiter unten finden könnt.

„Die Entwicklung von Hyper Light Breaker ist eine außergewöhnliche Reise, denn wir wollen dieses Hyper Light-Abenteuer zur bestmöglichen Version einer wirklich wilden Idee machen“, so Alx Preston, Gründer von Heart Machine und Creative Director von Hyper Light Breaker. „Wir haben große Fortschritte gemacht und das Spiel ist seit Beginn der Entwicklung weit gekommen. Diese zusätzliche Zeit für die Entwicklung wird uns ermöglichen, das volle Potenzial des Spiels zu entfalten, und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung unserer Community, die uns bei jedem Schritt begleitet hat. Wir bedanken uns für eure Geduld und euer Verständnis, während wir daran arbeiten, ein neues Abenteuer zu schaffen, das die Erwartungen der Fans an einen Titel von Heart Machine erfüllt.“

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier ist der Titel auf Steam zu finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung