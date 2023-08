Persona 5 Tactica – Gameplay-Trailer

Mit dem neusten Trailer bietet ATLUS Einblicke in die Techniken in „Persona 5 Tactica“, die die Spieler beherrschen müssen, um ihre Feinde zu besiegen. Man erfährt, wie man das Blatt im Kampf mit einem Dreifach-Bedrohungsangriff wenden kann, schaltet Fertigkeiten im Skill-Tree frei und vieles mehr. Das Strategie-Rollenspiel bietet fünf Schwierigkeitsgrade, von sicher bis gnadenlos, so dass sowohl Neulinge als auch Strategie-RPG-Veteranen den für sie passenden Schwierigkeitsgrad finden werden.

Im Trailer wird auch das DLC Challenge Pack „Repaint Your Heart“ vorgestellt, das neue Spielregeln, neue Kämpfe mit dynamischen Stages und zwei zusätzliche Charaktere enthält: Goro Akechi und Kasumi Yoshizawa.

„Persona 5 Tactica“ kann ab sofort vorbestellt werden und wird weltweit am 17. November 2023 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Informationen zur Launch und Deluxe Edition gibt es hier bei uns: KLICK! Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung