Hyenas – Gameplay-Trailer zum Start der ersten Closed Beta

Die Teams von SEGA Europe Limited und Creative Assembly starten heute die erste geschlossene Beta für den Extraction-Shooters „Hyenas“. Der genaue Start ist um 16 Uhr (MEZ) und das Ende ist am 11. September 2023. Der neue Trailer führt durch die erforderlichen Schritte, um einen Vorteil gegen feindliche Hyänen und MURFS zu bekommen.

PC-Spieler können sich auf Steam registrieren, um an der Zero-G-Action teilzunehmen. Tritt in einem Wettlauf gegen gegnerische Crews an, um reinzukommen, dir die Ware zu schnappen und wieder zu entkommen. Es stehen acht Spezialisten zur Auswahl, von denen jeder einzigartige Waffen, Fähigkeiten und Stile für den Raubüberfall mitbringt.

Sobald die geschlossene Beta beginnt, können Spieler eine Einladung erhalten, indem sie in den sozialen Medien nach aktiven Aktionen Ausschau halten oder eine Stunde lang Drops-aktivierte Streams bei Twitch ansehen. Die Twitch-Drops gehen um 19:00 Uhr online. Die Anzahl der Keys in begrenzt und es gilt das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Die Vollversion des Shooters soll für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite von „Hyenas“ gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung