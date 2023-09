Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Neuer Trailer, neuer Entwickler

Paradox Interactive kündigte schon im Jahre 2019 die Entwicklung des Rollenspiels „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ an. Zur damaligen Zeit übernahmen Hardsuit Labs die Entwicklung des Titels.

Die Entwicklung des Spiels verlief jedoch nicht nach Plan, sodass Paradox im Jahre 2021 die Reißleine zog und „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ auf unbestimmte Zeit verschob. Jetzt meldet sich Paradox Interactive zurück und gab bekannt, dass die Entwickler von The Chinese Room (Everybody’s Gone to the Rapture, Amnesia: A Machine for Pigs) das Spiel von Grund auf neu entwickeln. Ein erster Trailer, der Szenen aus der Pre-Alpha-Version des Spiels enthält, seht ihr unter diesen Zeilen.

„Bloodlines 2“ entführt euch in die dunkle Unterwelt von Seattle, wo Vampire ums Überleben und die Vorherrschaft kämpfen. Als Ältester Vampir werdet ihr auf verschiedene Charaktere treffen, komplexe politische Intrigen navigieren und die Straßen der Stadt nach Beute durchstreifen. Während des gesamten Spiels müsst ihr stets wachsam sein, damit ihr nicht die „Maskerade“ brecht – das oberste Gesetz der Geheimhaltung, das die Vampirgesellschaft vor den neugierigen Augen der Menschheit schützt.

„Vampire: The Masquerade nimmt einen besonderen Platz in unserem Herzen ein. Das düstere Setting der Spielwelt mit seinen komplexen Geschichten, die auf der modernen Gesellschaft aufbauen, passt perfekt in den Katalog unseres Studios“, sagt Ed Daly, Studio Director bei The Chinese Room. „Bloodlines 2 ist unser bisher ambitioniertestes Projekt. Die Fans der Serie haben dieses Spiel schon sehnsüchtig erwartet, und wir sind der Herausforderung gewachsen. Wir bringen mehr als 15 Jahre an preisgekrönter Erfahrung in das Projekt ein und erschaffen ein Spiel, welches das Erbe des Vorgängers ehrt und gleichzeitig das Gameplay in die moderne Ära bringt.“

„Wir waren sofort beeindruckt, als wir den Vorschlag von The Chinese Room für Bloodlines 2 sahen. Sie haben eine echte Leidenschaft für das Ausgangsmaterial, was sie zu idealen Partnern für die Entwicklung einer Geschichte im Vampire: The Masquerade-Setting macht, die die Spieler anspricht“, so Sean Greaney, Vice President of World of Darkness bei Publisher Paradox Interactive. „Wir sind fest entschlossen, Bloodlines 2 zu einem Erfolg zu machen. Ein Studio zu engagieren, das unsere Vision teilt, war entscheidend, um diese Ziele zu erreichen. Die Fans der Franchise können sicher sein, dass Bloodlines 2 in guten Händen ist, und wir werden im Januar mehr darüber berichten.“

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erscheint voraussichtlich im Herbst 2024. Das Gameplay des Spiels soll laut Paradox Interactive im Januar 2024 gezeigt werden.

Quelle: Pressemitteilung