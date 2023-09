Void Crew – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Das Koop-Weltraum-Adventure „Void Crew“ ist jetzt in die Early Access-Phase gestartet und lässt euch mit bis zu vier Spielern ein Abenteuer in den Weiten des Weltalls unternehmen. Zur Feier präsentierten Publisher Focus Entertainment und das dänische Indie-Studio Hutlihut Games einen neuen Trailer.

In „Void Crew“ übernehmt ihr mit eurer Crew (oder auch allein) die Kontrolle über ein Raumschiff. Dabei soll Teamwork das A und O sein, um es mit Asteroidenstürme, Sonneneruptionen, andere Raumschiffe und mehr aufnehmen zu können. Steuert das Schiff, bemannt die Geschütze, führt Reparaturen durch, ladet Energiezellen auf, stellt Munition her und verlasst das Schiff für Außenmissionen, wie Plünderungen und Reparaturen an der Raumschiffhülle.

Hier findet ihr die Webseite zum Koop-Titel: KLICK! Die Steam-Seite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung