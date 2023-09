Islands of Insight – Offener Playtest gestartet und Gameplay-Trailer

Die Teams von Behaviour Interactive und Lunarch Studios haben einen offenen Playtest für das Shared-World-Puzzle-Adventures „Islands of Insight“ gestartet. Bis zum 21. September 2023 können Spieler auf Steam einen Blick in das Spiel werfen.

„In Islands of Insight konzentrieren wir uns darauf, eine Erfahrung zu schaffen, die etwas Neues und Anderes in das Puzzle-Genre bringt“, sagt Carla Rylance, Head of External Production bei Behaviour Interactive. „Wir befinden uns noch in der aktiven Entwicklung. Die Spieler:innen, die an unserem Playtest teilnehmen, werden also einen Vorgeschmack auf die weitläufige Welt, die Spielmechanik und die Rätsel von Islands of Insight bekommen, wobei es künftig noch viel zu entdecken gibt. Das Spiel zum ersten Mal in die Hände der Spieler:innen zu geben und ihr Feedback zu bekommen, ist unglaublich aufregend für uns.“

Vorab könnt ihr euch auch den neuen Gameplay-Trailer anschauen, der einen Blick auf die Kern-Features wirft. Von rätselhaften Perspektiven bis hin zu Labyrinthen, Logikproblemen und ökologischen Herausforderungen zeigt der Trailer die Vielfalt an Rätseln, die jeden Winkel dieser friedlichen Welt füllen.

„Jedes unserer Rätsel ist sorgfältig platziert und durchdacht, sodass es entspannend und zugleich herausfordernd ist, sie zu finden und zu lösen“, fügt Rylance hinzu. „Die Rätsel variieren auch im Schwierigkeitsgrad, was das Spiel sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Rätselfans zu einer angenehmen Erfahrung macht.“

Wer Interesse daran hat, am offenen Steam-Playtest von Islands of Insight teilzunehmen, kann einfach die Steam-Seite des Spiels besuchen (siehe hier) und auf die Schaltfläche „Play“ unter der Playtest-Überschrift klicken. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung