Star Trek: Infinite – Release-Termin und Trailer

Das Strategiespiel „Star Trek: Infinite“ entsteht derzeit für PC und soll bereits nächsten Monat auf den Markt kommen. Wie jetzt Paradox Interactive und Nimble Giant Entertainment bekannt gaben, wird die Veröffentlichung am 12. Oktober 2023 stattfinden. Spieler können entweder die Standard oder Digital Deluxe Edition vorbestellen, die Zugang zu Boni wie Skins, Schiffen und einer speziellen Sprachausgabe bietet. Zudem gibt es folgende Boni für Vorbesteller:

Star Trek: Infinite – Preorder-Boni

Star Trek: Lower Decks Uniform Optionen

Die U.S.S. Cerritos, ein Forschungsschiff mit speziellen Optionen für kleinere Nationen (Second Contact)

Eine klingonische Beraterstimme, „Qapla“

„Star Trek: Infinite“ spielt Jahrzehnte vor der Ära von „Star Trek: The Next Generation“ und lässt euch das Kommando über eine von vier Großmächten in der Galaxie übernehmen: die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich. Jede Großmacht verfügt über individuelle Eigenschaften, Geschichten, Quests und vieles mehr, um das Spielgefühl individuell zu gestalten. Ihr könnt Flotten aussenden, um die Alpha- und Beta-Quadranten zu erkunden, die Wirtschaft verwalten und diplomatische Bemühungen steuern.

Quelle: Pressemitteilung