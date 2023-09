Final Fantasy VII Rebirth – Trailer, Release-Termin und verschiedene Editionen

In einer Präsentation während des neuesten Sony „State of Play“-Showcase zeigte Square Enix nicht nur einen neuen Trailer für das kommende Action-RPG „Final Fantasy VII Rebirth“, sondern gab auch gleichzeitig den Release-Termin bekannt. So erscheint das Spiel am 29. Februar 2024 für PlayStation 5.

Der Trailer präsentiert die Charaktere Cloud, Aerith, Barret und Tifa, die in einer Welt voller Magie und Maschinen kämpfen. Ihr werdet auch neue, spielbare Charaktere kennenlernen, darunter Yuffie, ein Mitglied der Elite-Ninja-Agenten von Wutai, Red XIII, ein mysteriöses löwenähnliches Tier, und Cait Sith, ein schlagfertiger Roboter in Gestalt einer Katze. Gemeinsam bildet ihr eine Truppe, die sich auf die Suche nach Sephiroth, dem „Einflügligen Engel“, begibt.

Der zweite Teil des „Final Fantasy VII“-Remakes beginnt mit den Helden Cloud, Barret, Tifa, Aerith und Red XIII nach ihrer Flucht aus der dystopischen Stadt Midgar. Sie begeben sich auf die Jagd nach Sephiroth, dem rachsüchtigen Schwertkämpfer aus Clouds Vergangenheit, der für tot gehalten wurde.

Square Enix stellte zudem die verschiedene Editionen vor, die sich ab sofort vorbestellen lassen:

Physische Edition – Auf zwei Spieldiscs mit Wendecover und dem digitalen Vorbestellerbonus „Rüstung Midgar-Reif MK-II“ bei ausgewählten Händlern.

– Auf zwei Spieldiscs mit Wendecover und dem digitalen Vorbestellerbonus „Rüstung Midgar-Reif MK-II“ bei ausgewählten Händlern. Standard Edition

Deluxe Edition – Enthält eine Mini-Soundtrack-CD, ein Artbook und ein Steelbook.

– Enthält eine Mini-Soundtrack-CD, ein Artbook und ein Steelbook. Digitale Edition – Enthält als Vorbesteller-Bonus den DLC mit der Beschwörer-Materia „Mogry-Trio“.

– Enthält als Vorbesteller-Bonus den DLC mit der Beschwörer-Materia „Mogry-Trio“. Digital Deluxe Edition – Mit einem digitalen Mini-Soundtrack, einem digitalen Artbook und digitalen DLC-Gegenständen.

– Mit einem digitalen Mini-Soundtrack, einem digitalen Artbook und digitalen DLC-Gegenständen. Digital Deluxe Edition Upgrade – Kann als Upgrade für die zuvor erworbene digitale Standard Edition erworben werden, um die Inhalte der Digital Deluxe Edition hinzuzufügen.

Eine besondere und limitierte Version bietet Square Enix im hauseigenen Store an. Hierbei handelt es sich um eine Collector’s Edition, die zum Preis von 379,99‎ ‎€ angeboten wird. Die Edition für die Sammler unter euch umfasst:

Final Fantasy VII Rebirth Deluxe Edition

Final Fantasy VII Rebirth Static Arts – Sephiroth

Eine ca. 48 cm große, äußerst detaillierte Statue des legendären Charakters Sephiroth mit abnehmbarem Flügel.

Eine ca. 48 cm große, äußerst detaillierte Statue des legendären Charakters Sephiroth mit abnehmbarem Flügel. Beschwörer-Materia: Mogry-Trio (DLC)

Eine Beschwörer-Materia, die im Spiel „Mogry-Trio“ beschwören kann.

Eine Beschwörer-Materia, die im Spiel „Mogry-Trio“ beschwören kann. Beschwörer-Materia: Zauberpott (DLC)

Eine Beschwörer-Materia, die im Spiel „Zauberpott“ beschwören kann.

Eine Beschwörer-Materia, die im Spiel „Zauberpott“ beschwören kann. Accessoire: Lebensspendendes Halsband (DLC)

Ein Halsband, das TP wiederherstellt, wenn ein Gegner besiegt wird.

Ein Halsband, das TP wiederherstellt, wenn ein Gegner besiegt wird. Rüstung: Orchideenarmreif (DLC)

Ein Armreif, der den Mut verleiht, eine sich erweiternde Welt zu bereisen.

Ein Armreif, der den Mut verleiht, eine sich erweiternde Welt zu bereisen. Rüstung: Midgar-Reif MK-II (DLC)

Ein Armreif, der von Reisenden getragen wird, die Midgar verlassen.

Quelle: Pressemitteilung / Square Enix