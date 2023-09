Banishers: Ghosts of New Eden – Release verschiebt sich in das Jahr 2024

Focus Entertainment und Entwickler Don’t Nod werden das narrative Action-RPG „Banishers: Ghosts of New Eden“ nicht mehr in diesem Jahr veröffentlichen. Das Spiel sollte ursprünglich im November das Licht der Welt erblicken.

Der Grund für die Verschiebung ist dieses Mal nicht, dass das Spiel noch einen „Feinschliff“ benötigt, sondern weil in diesem Jahr einfach zu viele Spiele erschienen sind bzw. noch kommen. Zwar sei „Banishers: Ghosts of New Eden“ zwar fertig und zur Veröffentlichung bereit, jedoch sollen die Geschichten der Protagonisten Red und Antea die nötige Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Dies teilten die Macher über den Kurznachrichtendienst „X“ (ehemals Twitter) mit.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ erscheint nun am 13. Februar 2024 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Für Konsolen gibt es auch eine physische Version, die bereits vorbestellt werden kann. Den Vertrieb innerhalb der DACH-Länder übernimmt astragon Entertainment.

Quelle: „X“