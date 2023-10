Company of Heroes Collection – Trailer zum Release auf Nintendo Switch

SEGA und Entwicklerstudio Feral Interactive veröffentlichen heute die „Company of Heroes Collection“ für Nintendo Switch. Passend präsentierten die Teams einen neuen Trailer, der einen kleinen Eindruck von dem Spielgeschehen vermittelt.

„Company of Heroes Collection“ umfasst den Echtzeitstrategieklassiker, der im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, und seine beiden Erweiterungen „Opposing Fronts“ und „Tales of Valor“ in einem Paket.Der Titel ist zum Launch nur mit einem Einzelspieler-Modus verfügbar, ein Multiplayer-Modus ist in Form eines Update nach der Veröffentlichung eingeplant.

Mit der speziell für Nintendo Switch entwickelten Steuerung lassen sich Taktiken und Befehle leicht übermitteln und erleichtern den truppenbasierten Kampf in Schlachten – von der Landung am D-Day bis hin zur Befreiung der Normandie.

Die Collection kostet 24,99 Euro (UVP) und ist im Nintendo eShop verfügbar (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung