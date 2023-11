PS Plus im November 2023 mit Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers, Aliens Fireteam Elite

Sony hat heute die neuesten Spiele für die Abonnenten von PlayStation Plus Essential, Extra und Premium im kommenden Monat bekannt gegeben, und die ihr könnt euch dabei auf eine bunte Mischung freuen. Die Spiele werden wie gewohnt am ersten Dienstag des neuen Monats, in diesem Fall am 07. November, zum Download bereitstehen. Dies bedeutet, dass die aktuellen Spiele, die noch bis zum 06. November 2023 verfügbar sind, noch digitale Sammlung aufgenommen werden können.

Im November werden den Abonnenten von PlayStation Plus drei Spiele für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 angeboten:

1. Mafia II: Definitive Edition: „Mafia II: Definitive Edition“ versetzt euch in die Rolle eines Mitglieds der Mafia und entführt euch in eine Welt voller Intrigen und Action.

2. Dragon Ball: The Breakers: „Dragon Ball: The Breakers“ ermöglicht es es euch, in die Welt von Dragon Ball einzutauchen und eure Lieblingscharaktere zu kontrollieren. In diesem neuen Spiel der „Dragon Ball“-Reihe erlebt ihr epische Kämpfe und könnt eure Kräfte in großen Schlachten entfesseln.

3. Aliens Fireteam Elite: „Aliens Fireteam Elite“ bietet ein Koop-Erlebnis, bei dem ihr euch in die Welt der „Alien“-Filmreihe begebt und gegen Horden von Xenomorph antretet.

Für diejenigen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, die aktuellen PlayStation Plus-Spiele für den Monat Oktober herunterzuladen, hier ist eine Erinnerung:

Die PlayStation Plus-Spiele im Oktober:

The Callisto Protocol

Weird West

Farming Simulator 22

Weitere Informationen zu den Mitgliedschaften und den kommenden Games erhaltet ihr im offiziellen PlayStation Blog.

Quelle: PlayStation Blog