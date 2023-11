Gangs of Sherwood – Entwicklervideo zur Musik

Mit dem neusten Video bieten NACON und Entwickler Appeal Studio einen Einblick in den Original-Soundtrack für „Gangs of Sherwood“. Unter anderem verrät der Komponist Markus Zierhofer die Inspirationen, die hinter dem Original-Soundtrack des Spiels stecken. Passend zur Welt von „Gangs of Sherwood“ bietet die Musik des Spiels eine Science-Fantasy-Atmosphäre, die mittelalterliche und moderne Aspekte verbindet.

„Dies wird durch die Verwendung alter Instrumente wie der Stroh-Geige oder der Drehleier erreicht, deren Töne verzerrt werden, um eine Musik zu kreieren, die auf halbem Weg zwischen dem Mittelalter und einer moderneren Ära liegt“, erklärt Markus Zierhofer. „Wir haben auch darauf geachtet, dass sich der Original-Soundtrack an die Handlung im Spiel anpasst. Zum Beispiel kann die Musik durch Überlagerung intensiviert werden, wenn man es mit einer Vielzahl von Gegnern gleichzeitig zu tun hat oder wenn die Kombo-Anzeige ansteigt.“

Das kooperative Action-Abenteuer erscheint am 30. November 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Homepage zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung