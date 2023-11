Gangs of Sherwood – Neuer Trailer vereint Live-Action und Gameplay

NACON und Appeal Studios haben heute einen neuen Trailer für das bevorstehende kooperative Action-Abenteuer „Gangs of Sherwood“ veröffentlicht. Dieser Trailer kombiniert Live-Action-Szenen mit Gameplay-Elementen und gewährt einen neuen Einblick in das Spiel, das am 30. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Der aktuelle Trailer vermischt Live-Action und Gameplay, während der Barde Alan-A-Dale mit seiner musikalischen Erzählweise durch die Handlung und die Hauptcharaktere des Spiels führt. Andrea Di Stefano, Game Director bei Appeal Studios, und Maxime Prevosteau, Product Manager bei NACON, äußerten sich zur Rolle von Alan-A-Dale und den Inspirationen hinter dem neuesten Trailer.

Andrea Di Stefano erklärt: „Obwohl er nicht so bekannt ist wie andere Helden der Legende wie Bruder Tuck oder Little John, ist dieser Charakter ein wichtiges Mitglied von Robin Hoods fröhlichen Gesellen. Im Spiel übernimmt er eine entscheidende Rolle als Erzähler, der jedes neue Abenteuer mit einem humorvollen Puppenspiel einleitet und sich gegen die Tyrannei des Sheriffs von Nottingham ausspricht.“

Maxime Prevosteau sagt zur Inspiration des Trailers: „Wir wollten dieser untypischen, charismatischen Figur Tribut zollen, indem wir einen epischen Song mit mittelalterlichem Klang schufen, der im Gedächtnis bleibt. Unsere Inspirationen reichten von Disneys kultigen Robin Hood- und Aladdin-Zeichentrickfilmen bis hin zu The Witcher.“ Di Stefano ergänzt: „Es war absolut sinnvoll, den talentierten Künstler Lenny Mark Irons als Alan-A-Dale im Trailer zu besetzen, da er dem Charakter auch im Spiel seine Stimme leiht.“

In „Gangs of Sherwood“ erwartet euch eine neu interpretierte Welt, die auf der Legende von Robin Hood basiert. In dieser Science-Fantasy-Version der Robin-Hood-Geschichte erwarten euch Kämpfe, zahlreiche Möglichkeiten für Kombos und kooperatives Gameplay.

Quelle: Pressemitteilung