Kingdom Come: Deliverance – Das RPG kommt im März für die Switch

Das 2018 erschienene Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance“ wird dieses Jahr auch den Weg auf die Nintendo Switch finden. Wie im Zuge der ersten Nintendo Direct-Ausgabe des Jahres 2024 verkündet wurde, erscheint das Spiel am 15. März 2024 für die aktuelle Nintendo-Konsole.

Die Royal Edition, die sowohl im physischen Handel als auch im Nintendo eShop erhältlich sein wird, bietet das komplette Spiel sowie alle DLCs – „Treasures of the Past“, „From the Ashes“, „The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon“, „Band of Bastards“ und „A Woman’s Lot“.

In dem RPG schlüpfen Spieler in die Rolle von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds. Er wird in einen tobenden Bürgerkrieg hineingezogen und muss hilflos mit ansehen, wie Eindringlinge sein Dorf stürmen und seine Freunde und Familie abschlachten. Nachdem er dem brutalen Angriff nur knapp entkommen ist, macht er sich auf den Weg, um seine Eltern zu rächen und die Invasoren zurückzuschlagen.

Kingdom Come: Deliverance – Features

Gewaltige realistische offene Welt: Erkunde das mittelalterliche Böhmen und tauche ein in seine majestätischen Burgen, weiten Felder und üppigen Wälder.

Nicht-lineare Geschichte: Löse Quests auf verschiedene Arten und trage die Konsequenzen deiner Entscheidungen.

Herausfordernde Kämpfe: Nimm an spannenden und gnadenlosen Kämpfen teil, die aus der Ferne, heimlich oder im Nahkampf geführt werden. Wähle deine Waffen und führe Dutzende von einzigartigen Kombos aus.

Charakterentwicklung: Verbessere deine Fähigkeiten, verdiene Perks und schmiede deine Ausrüstung.

Dynamische Welt: Deine Aktionen beeinflussen die Reaktionen, vom Kämpfen und Stehlen bis zum Verführen, Bedrohen, Überreden oder Bestechen.

Historische Genauigkeit: Triff auf echte historische Charaktere und erlebe das authentische Aussehen und die Atmosphäre des mittelalterlichen Böhmens.

Vollständig auf Deutsch: Die komplette Deutsche vertonung ist direkt zum Launch als seperater Download erhältlich.

Weitere Informationen über das Mittelalter-Rollenspiel „Kingdom Come: Deliverance“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung