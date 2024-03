MultiVersus – Release-Termin, Neuerungen und Trailer

Das kostenlose Fighting-Game „MultiVersus“ wird im Mai 2024 mit diversen neuen Inhalten auf PC und Konsolen wieder verfügbar werden. Wie Warner Bros. Games vor kurzem mitteilte, erhält das Spiel einen neuen PvE-Modus, mehr Helden und Persönlichkeiten zum Spielen, zusätzliche Levels, basierend auf neu interpretierten Universen und Umgebungen, verbesserte Grafik und mehr.

Der Titel fokussiert sich auf kooperatives Online-Gameplay, das durch eine stetig größer werdende Truppe von bekannter Charakteren aus verschiedenen „Warner Bros. Discovery“-Franchises unterstützt wird. Spieler können sich auf Charaktere wie Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn und Black Adam (DC); Shaggy und Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, den tasmanischen Teufel, auch bekannt als Taz und Marvin den Marsmenschen (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom und Jerry; Jake den Hund und Finn den Mensch (Adventure Time); Steven Universe und Garnet (Steven Universe); den Giganten aus dem All (Der Gigant aus dem All), LeBron James (Space Jam: New Legacy); Rick Sanchez und Morty Smith (Rick and Morty); Gizmo und Stripe (Gremlins) sowie einen speziellen neuen Charakter namens Renhund freuen.

„MultiVersus“ wurde von Player First Games entwickelt und erscheint am 28. Mai 2024 für PC (Steam und EGS; Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Webseite von „MultiVersus“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung