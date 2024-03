Outward – Trailer zum Release der Definitive Edition auf Switch

Nachdem die Definitive Edition des Open-World-Fantasy-Rollenspiels „Outward“ bereits für PC sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen erschien, folgte jetzt die Veröffentlichung für Nintendo Switch. Das Spiel wurde von Nine Dots Studios entwickelt und für die Portierung auf die Hybridkonsole wurde das Team von Sneaky Box an Bord geholt.

Die Definitive Edition enthält das Hauptspiel sowie die beiden DLCs „Three Brothers” und „The Soroboreans“ – zusammen mit einer Fülle von neuen und aktualisierten Inhalten, darunter neue Waffen, Dungeons und viele weitere Verbesserungen.

Outward – Key Features

In der Wildnis überleben, während man das Land erkundet

Spielbar allein oder online im Koop

„Dynamic Defeat“-Szenarien, die auf den Kontext reagieren

Ständiges automatisches Speichern bedeutet, dass es kein Zurück mehr gibt

Rituelles, schrittweises Vorgehen bei der Zauberei

Einzigartige Erfahrung bei jedem Spieldurchlauf

In dem Spiel schlüpft man in die Rolle eines Abenteurers in einer mittelalterlichen Fantasiewelt namens Aurai. Durch dauerhaftes Auto-Saving soll man als Spieler die Herausforderungen und Kämpfe mit Bedacht angehen, da man nicht stetig von einem Spielstand neu laden kann. Um es mit den Banditen und Monstern dieser Welt aufnehmen zu können, gilt es Fallen, spezielle Ausrüstung, magische Rituale und mehr nutzen.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung