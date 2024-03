PS Plus Essential im April 2024 mit Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul

Im offiziellen PlayStation Blog hat Sony bekannt gegeben, auf welche neuen Spiele sich PS Plus-Mitglieder im April freuen können. Am Dienstag, den 2. April 2024, könnt ihr die neuen Spiele in eure digitale Bibliothek aufnehmen.

Für bestehende PS Plus-Mitglieder ist es ratsam, sich die aktuellen Spiele noch zu sichern, bevor sie aus dem PlayStation Plus-Programm entfernt werden. Aktuell sind noch die Spiele „EA Sports F1 23“, „Sifu“, „Hello Neighbor 2“ und „Destiny 2: Die Hexenkönigin“ verfügbar. Diese Spiele können bis zum 01. April 2024 beansprucht werden.

In der kommenden Woche stehen das Fantasy-Rollenspiel „Immortals of Aveum“, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, das Action-Adventure „Minecraft Legends“, ebenfalls aus dem Jahr 2023, sowie das Indie-Spiel „Skul: The Hero Slayer“ aus dem Jahr 2021 zum Download bereit.

Die PlayStation Plus-Spiele im April 2024

Immortals of Aveum – PS5

Minecraft Legends – PS4, PS5

Skul: The Hero Slayer – PS4, PS5

Die PlayStation Plus-Spiele im März 2024

EA Sports F1 23 – PS4, PS5

Sifu – PS4, PS5

Hello Neighbor 2 – PS4, PS5

Destiny 2: Die Hexenkönigin – PS4, PS5

Quelle: PlayStation Blog