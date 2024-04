One Piece Odyssey – Release-Termin für Nintendo Switch

Das Team von Bandai Namco wird das RPG „One Piece Odyssey“ dieses Jahr noch für die Nintendo Switch auf den Markt bringen. Passend gibt es jetzt nicht nur den ersten Trailer zu Switch-Version, sondern gleich auch den Release-Termin. So erscheint das Spiel am 26. Juli 2024 für die aktuelle Konsole aus dem Hause Nintendo.

Die Version für Nintendo Switch enthält das zusätzliche Szenario „Wiedersehen der Erinnerungen“, das nach dem Beenden des Hauptspiels gespielt werden kann, sowie weitere Outfits für die Strohhutpiraten, inklusive den Traveling Outfits und dem Kostüm Sniper King’s Traveling Outfit. Außerdem haben die City of Water Outfits in der Version für Nintendo Switch ihr Debüt.

In der Geschichte des Spiels gerät die Strohhut-Bande in einen heftigen Sturm, der die Thousand Sunny fast zum Sinken bringt und sie auf die sagenumwobene Insel Waford verschlägt. Bei der Erkundung der Insel und ihrer alten Ruinen treffen sie auf Lim und Adio, die beide in Waford leben. Irrtümlich werden der Crew durch die geheimnisvolle Macht von Lim ihre Kräfte geraubt und es beginnt eine waghalsige Reise mit neuen, von Eiichiro Oda entworfenen Charakteren, Monstern und einer originellen Geschichte, die mit Erinnerungen an die vergangenen Abenteuer der Strohhut-Bande verwoben ist.

„One Piece Odyssey“ ist bereits für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung