Elden Ring: Shadow of the Erdtree erhält einen Story-Trailer

Im nächsten Monat erscheint die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ für das Action-RPG „Elden Ring“. Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von FromSoftware präsentierten heute den Story-Trailer, der euch nicht nur auf das kommende Abenteuer einstimmen soll, sondern auch die Geschichte der Erweiterung in den Mittelpunkt rückt.

Der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen begutachten könnt, zeigt das mysteriöses Reich, das vom legendären Erdenbaum verborgen wird und auf den Namen „Schattenland“ hört. In diesem düsteren Land werden erwarten euch eine Vielzahl neuer Herausforderungen und gefährliche Bosse, die ihr mit neuen Rüstungen und Waffen in die Knie zwingen müsst. Eine zentrale Figur in „Shadow of the Erdtree“ ist Miquella, der Bruder von Malenia, der sich von seinem Fleisch und seiner Kraft befreit hat und nun auf die Rückkehr seines verheißenen Herrn wartet.

Am 21.06.2024 geht die Reise der „Befleckten“ weiter. Die Erweiterung erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam.

Quelle: Pressemitteilung