Monster Hunter Wilds – Neuer Trailer und neue Details zum Action-RPG

Im vergangenen Jahr enthüllte Capcom mit „Monster Hunter Wilds“ einen neuen Teil der beliebten Serie. Während des „PlayStation State of Play“-Broadcasts, der in der vergangenen Nacht ausgestrahlt wurde, präsentierte das Unternehmen einen ersten Trailer, der einen Blick auf eine ungezähmte Landschaft und neue Monster gewährt. Das gezeigte Gameplay-Material bietet zudem einen ersten Blick auf Story, Charaktere, Spielsysteme und vieles mehr.

In „Monster Hunter Wilds“ schließt ihr euch einem besonderen Forschungsteam an, das das Verbotene Land erkundet. Zum ersten Mal in der „Monster Hunter“-Serie bietet das Spiel vollständige Sprachausgabe. Ihr zieht gemeinsam mit Begleitern wie der Feldexpertin Alma, einem Palico und einem mysteriösen Kind in unbekannte Gebiete.

Vielfältige Biome und neue Monster

„Monster Hunter Wilds“ bietet laut Capcom verschiedene, multidimensionale Biome, die sich überraschend verändern können. Der erste vorgestellte Jagdgrund ist die Windebene, ein weitläufiges Gebiet mit Wüsten, Felsformationen und grasbewachsenen Flächen, die von Leben nur so strotzen.

Diese lebendigen Ökosysteme sind von Kreaturen bevölkert, die sich perfekt an ihre Umgebung angepasst haben. Zu diesen Kreaturen gehören kleinere Monster wie „Dalthydon“, eine pflanzenfressende Wyvern, die saisonal wandert, und „Ceratonoth“, deren Männchen mit ihren speziellen Rücken-Hörnern die Herde vor Stürmen schützen. Große Monster wie der massive und territoriale „Doshaguma“ durchstreifen ebenfalls die Windebene. Das amphibienartige „Chatacabra“ nutzt seinen klebrigen Speichel, um seinen Körper mit natürlichen Materialien wie Erz zu verstärken.

Verbessertes Gameplay-Erlebnis

Das kommende Action-RPG lässt die Story-Sequenzen nahtlos in das Gameplay übergehen. Zur Fortbewegung stehen euch die „Seikrets“ zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um eine neue Art von Reittier. Diese Kreaturen führen euch nicht nur zu euren Zielen, sondern ermöglichen es, während der Reise Aktionen wie das Schärfen von Waffen, das Sammeln von Materialien oder den Einsatz der Schleuder auszuführen.

Alle 14 ikonischen Waffentypen der „Monster Hunter“-Serie kehren mit den neuen Teil der Reihe zurück und bieten neue Aktionen, wie Capcom weiter verkündete. Das Spiel führt außerdem neue Systeme ein, wie den Fokus-Modus, der euch präzisere Kontrolle beim Zielen, Verteidigen und Angreifen auf Monster-Schwachstellen bietet.

Erscheinungstermin und Boni

Monster Hunter Wilds erscheint 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Die Spieler unter euch, die ihren „Monster Hunter: World“-Spieldaten verknüpfen, können besondere Bonus-Items erhalten. Infos zu den Boni und zu dem Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite, die ihr hinter diesem Link vorfinden könnt: Klick!

Quelle: Pressemitteilung / Capcom