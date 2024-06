Until Dawn – Trailer mit Gameplay-Szenen

Im Zuge des „State of Play“-Events präsentierten Sony und Entwickler Supermassive Games einen neuen Trailer von „Until Dawn“. Diese neu aufgelegte und verbesserte Version des Horrorspiels aus dem Jahr 2015 soll im Herbst 2024 für PC und PlayStation 5 auf den Markt kommen.

In dem interaktiven Horrorspiel kehren acht Freunde zu der abgelegenen Hütte zurück, in der zwei ihrer Gruppe ein Jahr zuvor verschwunden waren. Schon bald verwandelt sich das Bergdomizil in einen Albtraum ohne Entkommen.

Die neue Version des Spiels setzt auf die Unreal Engine 5. Dadurch sollen nicht nur neue Animationen und visuelle Effekte entstehen, sondern auch eine Aufwertung der Umgebungen erfolgen. Zusätzlich wird eine Third-Person-Kamera eingeführt, um das Spielerlebnis zu vertiefen. Der Sound von „Until Dawn“ hat ebenfalls eine umfassende Überarbeitung erhalten und präsentiert einen neuen Score des Horror-Komponisten Mark Korven.

Quelle: PlayStation Blog