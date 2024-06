Where Winds Meet – Trailer zum PS5-Spiel veröffentlicht

Die Entwickler von Everstone Studio arbeiten derzeit an dem Open-World-RPG „Where Winds Meet“, das für die PlayStation 5 erscheinen wird. Das Entwicklerstudio präsentierte im Rahmen der aktuellen „State of Play“-Ausgabe von Sony einen neuen Trailer, der neue Gameplay-Szenen bereithält.

In „Where Winds Meet“ erlebt ihr die chinesische Kampfkunst und die mystischen Fähigkeiten von Wuxia-Helden. Die Handlung spielt während der Zeit der Five Dynasties und Ten Kingdoms, eine turbulente Ära der chinesischen Geschichte. Ihr könnt in dem Spiel mit Qinggong-Techniken über Wasser laufen, mit Chi-Macht Gegner aus der Ferne besiegen und Kampffertigkeiten entwickeln, indem ihr Tiere beobachtet und nachahmt.

Das Spiel bietet eine nahtlose Open-World-Erfahrung, die reich an historischen und kulturellen Details ist. In „Where Winds Meet“ werdet ihr in verschiedene Regionen reisen, mit lokalen NPCs interagieren und eine tiefgründige Geschichte entdecken, die das Geheimnis der Identität des Helden enthüllt, wie Everstone Studio mitteilte.

Wann das Spiel erscheinen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Weitere Details zum kommenden Wuxia-Game erhaltet ihr im offiziellen PlayStation Blog.

Quelle: PlayStation Blog