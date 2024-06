Nobody Wants to Die – Ein Gameplay-Video

Die Entwickler von Critical Hit Games und der Publisher PLAION haben heute im Rahmen der „Summer Games Awards“ ein neues Gameplay-Video zum Noir-Adventure „Nobody Wants to Die“ vorgestellt. Dieses düstere Spiel entführt euch in ein dystopisches New York City und setzt sich mit tiefgründigen Themen wie Unsterblichkeit und den Risiken des Transhumanismus auseinander. Bemerkenswert ist, dass „Nobody Wants to Die“ das erste Projekt des 2020 in Polen gegründeten Entwicklerstudios ist.

New York im Jahr 2329

Die Handlung des Spiels führt euch in das Jahr 2329, eine Zukunft, in der die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass Menschen ewiges Leben erlangen können. Allerdings ist diese Unsterblichkeit nur denjenigen vorbehalten, die sich die enormen Kosten dafür leisten können.

Die Jagd nach einem Serienmörder

Im Zentrum der Geschichte steht Detective James Karra, der nach einem Nahtoderlebnis einen mysteriösen Fall übernimmt. Unterstützt wird er dabei von der jungen Polizistin Sara Kai. Gemeinsam macht ihr Jagd auf einen Serienmörder, der es auf die Elite von New York City abgesehen hat. Um die Verbrechen aufzuklären, nutzt James modernste Technologie, untersucht Tatorte, rekonstruiert Morde und entdeckt wichtige Hinweise. Eine besondere Fähigkeit von James ist die Manipulation der Zeit, die ihm bei seinen Ermittlungen einen entscheidenden Vorteil verschafft.

Release schon nächsten Monat

Critical Hit Games plant, ihr Debütspiel, das mit der leistungsstarken Unreal Engine 5 entwickelt wurde, am 17. Juli 2024 zu veröffentlichen. „Nobody Wants to Die“ wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich sein.