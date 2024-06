Fable – Neuer Trailer

Ein neues „Fable“ ist bereits seit einiger Zeit in Arbeit. Microsoft kündigte die Entwicklung des Spiels im Jahr 2020 an, das von Playground Games entwickelt wird. Nach einer längeren Phase ohne Neuigkeiten wurde heute ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die faszinierende Welt von „Fable“ gibt und einige der Charaktere vorstellt.

Das Open-World-Action-RPG soll einen Neuanfang für die Franchise darstellen. Die Handlung wird sich in Albion abspielen, der Heimat der Helden. In diesem märchenhaften Land erwarten die Spieler zahlreiche Abenteuer, Herausforderungen, Schätze und Geschichten. Die Veröffentlichung ist voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres geplant.