Perfect Dark – Erstes Gameplay zum Reboot veröffentlicht

Dass sich ein neues „Perfect Dark“-Spiel in der Entwicklung befindet, ist kein Geheimnis. Bereits im Jahre 2020 kündigte Microsoft einen neuen Teil an. Rund vier Jahre später zeigt Microsoft erstes Gameplay aus dem kommenden Reboot, das von The Initiative in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics und anderen Partnern entsteht. Wie Microsoft mitteilte, bilden sie zusammen das Team „Perfect Dark“.

„Perfect Dark“ ist ein Ego-Shooter mit Thriller-Elementen, der in einer nahen Zukunft spielt. Das Spiel vereint Elemente von Ego-Shootern, immersiven Sims und Stealth-Action. Die Missionen können auf verschiedene Weise abgeschlossen werden, wobei Fortbewegung und Gadgets eine große Rolle spielen. Das Kampfsystem umfasst Nahkampf, Schusswaffen, Stealth-Mechaniken und Gadgets.

„Perfect Dark“ spielt in einer Welt nach einer Serie von Umweltkatastrophen, die als „The Cascade“ bekannt sind. Kairo, die zentrale Stadt des Spiels, wurde durch das GEN Network von Core Mantis revitalisiert. Diese futuristische Version von Kairo bietet eine Balance zwischen altem Erbe und moderner Technologie.

Das originale „Perfect Dark“ erschien im Jahre 2000 für das Nintendo 64-System. Fünf Jahre später erschien mit „Perfect Dark Zero“ ein Prequel für die Xbox 360. Beide Spiele wurden von Rare entwickelt, die seit 2002 zu Microsoft gehören.

Der erste Gameplay-Trailer zeigt eine Mission der Geheimagentin Joanna Dark, die im futuristischen Kairo spielt. Wann das Reboot das Licht der Welt erblicken wird, ist noch nicht bekannt.