Age of Mythology: Retold – Release-Termin und Trailer

Während des Xbox Showcase 2024 präsentierten Xbox Game Studio sowie die Entwickler von World’s Edge, Forgotten Empires, Tantalus Media, CaptureAge und Virtuos Games einen Trailer mit Gameplay-Szenen von „Age of Mythology: Retold“. Der Trailer zeigt unter anderem göttliche Kräfte sowie einige neu gestaltete Götterporträts.

Das Spiel soll die besten Elemente von „Age of Mythology“ (2002) mit modernem Echtzeit-Strategie-Design, Grafik und Gameplay kombinieren. Als Spieler wählt ihr Götter aus dem griechischen, nordischen, ägyptischen und atlantischen Pantheon. Sichert euer Reich, befehligt legendäre Monster und ruft die Macht der Götter, um eure Feinde zu vernichten.

Die Einzelspielerkampagne soll 50 Missionen umfassen, die euch in eine mythische Welt führen, wo ihr die Mauern von Troja belagert, gegen Riesen in der gefrorenen Einöde von Midgard kämpft, die Geheimnisse von Osiris im Treibsand Ägyptens entdeckt und mehr. Hinzu kommt ein Mehrspielermodus, wo ihr mit anderen Spielern, entweder Kopf an Kopf oder gegen die KI auf zufällig generierten Karten und Szenarien spielt.

Die Veröffentlichung ist für den 04. September 2024 für PC (Steam) und Xbox Series X/S erscheinen. Am Release-Tag wird das Strategiespiel auch mit dem Xbox Game Pass für PC, Cloud und Konsole verfügbar.

Die Standard Edition des Spiels kostet 29,99 Euro (UVP). Für 49,99 Euro (UVP) könnt ihr die Premium Edition erhalten, mit der ihr 7 Tage früheren Zugang zum Spiel (27. August 2024) und dem Neue-Götter-Paket erhaltet. Zudem beinhaltet die Premium Edition den Zugang zu zwei geplanten Erweiterungen.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Age of Mythology: Retold“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung