Demonschool – Neue Trailer und ein Release-Termin

Auch das kommende, taktische Rollenspiel „Demonschool“ war auf dem Summer Game Fest vertreten. Die Entwickler von Necrosoft Games veröffentlichten mehrere Trailer, die die Hauptcharaktere des Spiels sowie die Boss-Mechaniken vorstellen und das Erscheinungsdatum für PC und Konsolen verraten.

Das Spiel entführt euch auf eine mysteriöse Insel, wo ihr in die Rolle von Faye schlüpft, die ihr Studium an einer renommierten Universität begonnen hat. Faye ist die letzte lebende Erbin einer legendären Dämonenjägerfamilie und erlebt nun ein höllisches Semester. Eure Aufgabe ist es, gemeinsam mit Faye und ihren Freunden in die Welt der Dämonen einzutauchen und diese zu bekämpfen. Gleichzeitig müsst ihr Fayes Universitätsleben planen, um ihre Kampffähigkeiten zu verbessern und neue Teamkollegen zu gewinnen.

„Demonschool“ erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und für den PC. Die Veröffentlichung erfolgt am Freitag, den 13. September 2024.

Quelle: Pressemitteilung