Killing Floor 3 – Der erste Gameplay-Trailer

Im Zuge des PC Gaming Show / Summer Game Fest präsentierte Entwicklerstudio Tripwire Interactive einen ersten Gameplay-Trailer von „Killing Floor 3“. Der Koop-Shooter soll Anfang 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich werden.

Der präsentierte Trailer zeigt unter anderem drei spielbare Nightfall-Spezialisten. Jeder der Spezialisten bietet eigene Fähigkeiten, inklusive eines Arsenals vollständig anpassbarer Waffen und Gadgets.Da die Maps in „Killing Floor 3“ einen höheren Grad an Vertikalität bieten sollen und die Bewegungsmöglichkeiten der Spieler verbessert wurden, ermöglichen die neuen Fähigkeiten der Spezialisten neue Strategien, um es mit den Wellen an Zeds aufzunehmen.

Die Homepage des Shooters findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung