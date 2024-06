Life Is Strange: Double Exposure – Adventure-Reihe wird fortgesetzt

Mit „Life Is Strange: Double Exposure“ kündigten Square Enix und Entwicklerstudio Deck Nine Games den nächsten Teil der Adventure-Reihe „Life Is Strange“ an. Dieser übernatürliche Krimi soll am 29. Oktober 2024 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch eine Version für Nintendo Switch folgen. Genauere Angaben sind noch nicht bekannt.

In der neuen Geschichte findet Max Caulfield, Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität, ihre Freundin Safi tot im Schnee. Ermordet. Um sie zu retten, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen – eine Kraft, die sie seit Jahren nicht benutzt hat. Stattdessen öffnet Max ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt und in Gefahr ist. Max wird klar, dass der Mörder bald erneut zuschlagen wird – in beiden Realitäten. Nur Max kann zwischen den zwei parallelen Zeitlinien hin- und herreisen, um denselben Mord zu lösen und zu verhindern.

„Life Is Strange: Double Exposure“ wird in drei Editionen verfügbar sein: Standard, Deluxe und Ultimate. Vorbesteller der Ultimate Edition können Kapitel 1 und 2 ab dem 15. Oktober 2024, bereits zwei Wochen vor Veröffentlichung, erleben.

Life Is Strange: Double Exposure –Deluxe Edition

Das Spiel

Spooky Outfit Pack

Decades Outfit Pack

Ultimate Edition

Das Spiel

Exklusive Katzen Content – Als Max eine verlorene Katze entdeckt, weiß sie, dass sie sie mit ihrem Besitzer wieder zusammenbringen muss! Diese Aufgabe zieht sich durch das ganze Spiel.

Spooky Outfit Pack

Decades Outfit Pack

Final Fantasy VII Outfit Pack

Fan Favorite Outfit Pack

Paw Prints Cat Outfit Pack

Zudem gibt es im Square Enix Store eine exklusive Collector’s Edition, die aber nicht das Spiel enthalten wird, sondern mehrere „Life Is Strange“-Goodies. Hier die Inhalte:

Collector’s Edition (beinhaltet nicht das Spiel)

Collector’s Edition Box

12” Vinyl Soundtrack mit 13 Liedern aus dem Spiel

32pp Mini Hardcover Artbook mit exklusiven concept art

4 Double-Sided 12” Artcards

Max’s Owl Pin Replica

Die Webseite der Reihe findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung