Life Is Strange: Double Exposure – Gameplay-Video

Nach der Ankündigung von „Life Is Strange: Double Exposure“, folgte jetzt ein umfangreiches Gameplay-Video von dem Adventure. Im Rahmen eines Livestreams, wo das Video gezeigt wurde, unterhielten sich Die Deck Nine Entwickler Jonathan Stauder (Game Director) und Felice Kuan (Narrative Director) mit Moderatorin Elyse Willems (Funhaus, 30 Morbid Minutes) über dieses neue Abenteuer und erklärten dabei auch, wie sie das Spiel sowohl für Langzeitfans als auch für neue Spieler konzipiert haben. Obwohl das Echo von Max’ Vergangenheit in der Geschichte zu spüren ist, sind keine bestehenden „Life is Strange“-Speicherdaten oder Serien-Vorkenntnisse nötig, um das Spiel zu genießen.

Felice Kuan, Narrative Director, sagte: „Wir wussten, es musste etwas Besonderes sein. Wir wussten, dass wir die zwei unvergesslichen Enden für das erste Kapitel in Max’ Story respektieren müssen, und etwas Neues erschaffen. Etwas gänzlich Neues, das Max’ Herausforderungen in der Vergangenheit anerkennt, während ihre persönliche Geschichte sich weiterentwickelt. Wir begrüßen neue Spieler*innen, während wir Fans die Story bieten, von der sie nicht wussten, dass sie sie wollten.“

Später im Video unterhalten sich Hannah Telle (Max Caulfield) und Elyse über die emotionale Reise der Max der Vergangenheit zu der Max der Gegenwart: „Max hat sich entwickelt, genau wie ihre Kräfte. Sie hat diese Kraft lange nicht benutzt, weil sie so viel Zerstörung anrichtete. Also hat sie sich verändert. Sie hat die übernatürliche Fähigkeit, zwischen Zeitlinien zu wechseln und ist damit in der einzigartigen Lage, herauszufinden, was es mit Safis Tod auf sich hat.“

Es werden ebenfalls Einblicke in Max’ neue Fähigkeit gewährt, mit einem „Portal“ zwischen zwei parallelen Realitäten zu wechseln. Game Director Jonathan Stauder erklärte: „Das Reisen zwischen zwei Zeitlinien eröffnet uns zahlreiche, neue Möglichkeiten. Max bewegt sich zwischen verschiedenen Versionen desselben Raums. Sie kann mit ihrer Kraft Rätsel lösen und Hinweise zu Verdächtigen entdecken, die ihr sonst entgehen würden.“

„Life Is Strange: Double Exposure“ soll am 29. Oktober 2024 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch eine Version für Nintendo Switch folgen. Genauere Angaben sind noch nicht bekannt. Die Webseite der Reihe findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Informationen über die Editionen und Preorder-Boni, gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Hier die Aufzeichnung des kompletten Livestreams:

Quelle: Pressemitteilung