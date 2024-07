Terminator: Survivors – Entwicklervideo

„Terminator: Survivors“ ist ein Open-World-Survival-Spiel, das in dem bekannten Sci-Fi-Universum angesiedelt ist, welches 1984 von James Cameron und Gale Anne Hurd entwickelt wurde. In dem Spiel finden sich Spieler in den Ruinen der Zivilisation nach dem Tag der Abrechnung wieder.

In dieser Geschichte, die nach dem zweiten Film spielt, schlüpfen Spieler in die Rolle eines Überlebenden, der sich in dieser postapokalyptischen Welt einer Vielzahl von Gefahren stellen muss. Spieler erhalten dabei die Kontrolle über eine Widerstandsbasis, die sie ausbauen können, um die eigene Ausrüstung zu verbessern. Sie können auch mit mehreren anderen menschlichen Fraktionen interagieren, die um Ressourcen und Territorium kämpfen. Jede Fraktion hat ihre eigene Sichtweise, ihren eigenen Glauben an Skynet und ihre Rolle in der chaotischen neuen Welt.

Das Ziel des Teams um Marco Ponte, CEO & Creative Director, ist es, die Atmosphäre der ersten beiden Filme originalgetreu nachzubilden, wobei der Schwerpunkt auf dem Überleben und dem Gefühl liegt, ständig von dem furchterregenden T-800 gejagt zu werden.

Nacon und Entwickler Nacon Studio Milan werden das Spiel für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Bereits am 24. Oktober 2024 soll die Early Access-Phase für PC auf Steam) starten. Die Konsolen-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: Pressemitteilung